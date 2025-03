Chinas Super-Flugzeugträger sticht erneut in See

Chinas Flugzeugträger Fujian Typ 003 könnte noch in diesem Jahr einsatzbereit sein, sagen Experten.

Der Fujian Typ 003 ist Chinas 3. Flugzeugträger und befindet sich derzeit auf seiner 7. Probefahrt auf See. Es wird spekuliert, dass er noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden kann, berichtet die South China Morning Post.

Zuletzt verließ das Kriegsschiff am Dienstagnachmittag die Jiangnan-Werft in Shanghai zu einer Probefahrt. Die Fujian hat eine Verdrängung von über 80.000 Tonnen. Die Verdrängung ist der übliche Wert, mit dem die Größe von Schiffen angegeben wird. Bei Flugzeugträgern wird ab 75.000 Tonnen von einem Super-Flugzeugträger gesprochen.

Elektromagnetische Katapulte im Einsatz?

Die Tatsache, dass diesmal keine großen Flugzeuge an Bord sind, hat zu Spekulationen geführt. So wird vermutet, dass diesmal die elektromagnetischen Katapulte und Fangseile des Flugzeugträgers getestet werden.