Forscher untersuchen seltsamen Planeten in der Milchstraße

Ein internationales Forschungsteam hat mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops SIMP 0136 genauer untersucht. Sie erhielten neue Erkenntnisse zu atmosphärischen Eigenheiten und Wolken, die sie in einem wissenschaftlichen Fachartikel veröffentlichten.

Bei SIMP 0136 handelt es sich um ein schnell rotierendes, frei schwebendes Objekt mit der Masse eines Planeten, genauer der 13-fachen Masse von Jupiter. Es befindet sich etwa 20 Lichtjahre von der Erde entfernt in der Milchstraße und könnte ein „brauner Zwerg“ sein. Das heißt, es ist zu leicht, um selbst zum Stern zu werden. Seine Oberfläche ist etwa 825 Grad Celsius heiß, und damit nicht heiß genug, um sichtbares Licht abzugeben, das von der Erde aus beobachtbar wäre.

Ideales Forschungsobjekt

SIMP 0136 ist etwa 200 Millionen Jahre alt und das hellste Objekt seiner Art am nördlichen Himmel, seine Helligkeit verändert sich aber immer wieder – warum genau, wollte das Forschungsteam ergründen. Weil es zu keinem Stern gehört, kann es ohne Lichtverschmutzung beobachtet werden. Außerdem dreht es sich in weniger als 3 Stunden einmal um sich selbst.

Diese Faktoren machen SIMP 0136 zum idealen Forschungsobjekt in der Exo-Meteorologie, also der Untersuchung von atmosphärischen Bedingungen auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. „Wir waren uns sicher, dass es lückenhafte Wolkenschichten gibt, die sich im Laufe der Zeit verändern“, erklärt Forschungsleiterin Allison McCarthy in einer NASA-Aussendung. Sie vermutete außerdem Temperaturveränderungen, chemische Reaktionen und Polarlichter, die die Helligkeit beeinflussen könnten.

Farben helfen beim Verständnis

SIMP 0136 war zuvor schon von der Erde aus beobachtet worden, auch die Weltraumteleskope Hubble und Spitzer kamen schon zum Einsatz. Doch erst die Infrarot-Messgeräte des James-Webb-Weltraumteleskops lieferten detaillierte Lichtkurven. Jede von ihnen zeigte die Helligkeitsveränderung einer spezifischen Wellenlänge, also Farbe, während SIMP 0136 sich drehte.