James-Webb-Teleskop macht atemberaubendes Bild einer Sternengeburt

Das James-Webb-Teleskop versorgt uns regelmäßig mit atemberaubenden Bildern aus dem Universum. Nun schickte es ein Bild der Geburt des Sterns HH30. Darauf sieht man eine sogenannte protoplanetare Scheibe, die aus Staub und Gas besteht.

HH30 liegt etwa 450 Lichtjahre entfernt im Sternbild Stier und in einer dunklen Wolke namens LDN1551. Darin befindet sich ein neuer Stern, der in einer Scheibe aus Gas und Staub eingebettet ist. Durch das Zusammenspiel aus dem Gas und Staub formiert sich im Inneren allmählich der neue Stern.

Herbig-Haro-Objekt

Bei der gesamten Anhäufung aus Staub und Gas handelt es sich um ein sogenanntes Herbig-Haro-Objekt. So nennt man die nebeligen Gebilde rund um junge Sterne. Sie entstehen, wenn das Gas des Sterns auf das Material in den Staubwolken trifft. Diese Objekte befinden sich normalerweise in der Nähe von Protosternen und sind entlang einer Achse von bipolaren Ausströmungen ausgerichtet, die man Jets nennt.