Vielzahl an Einzelgänger-Planeten in unserer Galaxie gesichtet

Einzelgänger-Planeten, deren Masse mit Planeten unseres Sonnensystems vergleichbar sind, kreisen nicht um einen Stern, sondern bewegen sich frei im All. Bisher wurden nicht viele gefunden.

Wie die Europäische Südsternwarte (ESO) nun bekannt gibt, haben Astronom*innen mindestens 70 in unserer Galaxie entdeckt. Das ist die bisher größte jemals entdeckte Gruppe vagabundierender Planeten. Sie wurden in einer Sternentstehungsregion in der Nähe unserer Sonne, in den Sternbildern Skorpion und Ophiuchus gefunden.

„Wir wussten nicht, wie viele wir erwarten konnten, und sind begeistert, so viele gefunden zu haben“, sagt Núria Miret-Roig, Astronomin am Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux und der Universität Wien. Sie ist Erstautorin der neuen Studie, die am Mittwoch in Nature Astronomy veröffentlicht wurde.

Normalerweise schwer erkennbar

Planetare Einzelgänger sind aufgrund ihrer Entfernung zu beleuchteten Sternen schwer zu erkennen. Miret-Roig und ihr Team setzten bei ihrer Entdeckung auf die Hitze der Planeten. Sie sind wenige Millionen Jahre nach ihrer Entstehung noch heiß genug, um selbst zu glühen und somit von empfindlichen Kameras großer Teleskope direkt erkannt werden können.