Naher Exoplanet entdeckt, auf dem es Leben geben könnte

Der Planet ist fast so groß wie die Erde und liegt in der habitablen Zone, in der flüssiges Wasser existieren kann.

Habitable Zone trotz Nähe zum Stern

Eine Umkreisung des Zentralsterns dauert lediglich 12,8 Tage. Der Abstand zu Gliese 12 b beträgt nur 7 Prozent des Abstands zwischen Sonne und Erde. Da Rote Zwerge aber kälter sind, können Planeten auch so nahe habitable Bedingungen bieten. Hätte Gliese 12 b keine Atmosphäre, könnte er eine Oberflächentemperatur von 42 Grad haben.

Auf ihn trifft 1,6-Mal mehr Energie von seinem Stern als von der Sonne auf die Erde trifft. Dabei befindet er sich in der sogenannten Goldilocks-Zone, also jener Region mit der richtigen Temperatur, damit flüssiges Wasser existieren kann.

„Gliese 12 b ist eines der besten Ziele, um zu untersuchen, ob Planeten von der Größe der Erde, die um einen kühlen Stern kreisen, ihre Atmosphäre behalten können. Das ist ein wichtiger Schritt, um unser Verständnis von habitablen Planeten in unserer Galaxie zu verstehen“, sagt Shishir Dholakia von der University of Southern Queensland in Australien in einem Statement, der zusammen mit internationalen Astronom*innen an der Studie beteiligt war.