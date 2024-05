Auf dieser Supererde dauert ein Jahr nur 12 Stunden

Forscher*innen haben bei einer Himmelsdurchmusterung 15 neue Exoplaneten gefunden. Einer von ihnen ist TOI-1798 c, eine Supererde. Das bedeutet nicht, dass sie erdähnlich ist, sondern bezieht sich auf ihre Größe. Supererden sind 30 bis 70 größer als die Erde.

Der neu entdeckte felsige Planet fliegt so nah an seinem Zentralstern vorbei, dass ein Jahr dort nur 12 Stunden dauert. Astronom*innen bezeichnen das als USP (Ultra-Short-Period-Orbit). „Aufgrund ihrer Nähe zum Mutterstern sind USPs ultraheiß – sie sind mehr als dem 3.000-fache der Strahlung ausgesetzt, die die Erde von der Sonne trifft“, erklärt Ian Crossfield, Mitautor der zugehörigen Studie, in einem Statement. Das dürfte bedeuten, dass TOI-1798 c keine Atmosphäre mehr hat.

➤ Mehr lesen: Haben wir Leben im All entdeckt? Das steckt hinter den Berichten