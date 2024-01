Haben wir Leben im All entdeckt? Das steckt hinter den Berichten

Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass das James-Webb-Weltraumteleskop eindeutige Hinweise auf Leben im Weltraum gefunden hat. Die Spekulationen kursieren sogar in seriösen Kreisen der Astronomie und Astrobiologie. Doch was ist daran dran?

Einen Aufschwung erhielten die Gerüchte durch einen Artikel des britischen Magazins "The Spectator" mit dem Titel "Have we just discovered Aliens?". Solche Fragetitel sind laut dem britischen Journalisten Ian Betteridge einfach zu beantworten. Sein Betteridges Gesetz der Überschriften besagt: "Jede Überschrift, die mit einem Fragezeichen endet, kann mit einem Nein beantwortet werden."

Kein klares Nein

Der Artikel in "The Spectator" ist allerdings kein Verschwörungsstück. Die britische Astrophysikerin Rebecca Smethurst kommt darin zu Wort und ist optimistisch. Laut der Expertin ist es nur eine Frage der Zeit, bis man eine Studie erhält, die starke Beweise für eine Biosignatur auf Exoplaneten liefert.

Der britische Astronaut Tim Peake schüttet noch mehr Öl ins Feuer, indem er sagt: "Möglicherweise hat das James-Webb-Teleskop bereits [außerirdisches Leben] gefunden. Es ist nur so, dass sie diese Ergebnisse nicht veröffentlichen oder bestätigen wollen, bevor sie nicht völlig sicher sind. Aber wir haben einen Planeten gefunden, der starke Signale von biologischem Leben auszusenden scheint."