NASA hat eine einzigartige junge Welt entdeckt

Noch zu wenig Zeit, um Gesteinsplaneten zu formen

Der Stern AU Microscopii ist noch so jung, er hatte wahrscheinlich noch zu wenig Zeit, um feste und felsige Gesteinsplaneten zu formen. Möglich wäre, dass aus dem staubigen Trümmerfeld irgendwann einmal ein Planet entstehen könnte.

Mithilfe des Roten Zwerges, der Trümmerscheibe und dem neu entdeckten Exoplaneten erhoffen sich die Wissenschaftler Einblicke in eine Zeit, bevor die Gesteinsplaneten Erde, Venus, Merkur und Mars geformt haben, schreiben die an der Entdeckung beteiligten Forscher der University of Maryland Baltimore County in einer Aussendung.