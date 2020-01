NASA zeigt zum Abschied von "Spitzer"-Teleskop die besten Bilder

Weiter von der Erde weg, als wir je dachten

Das Teleskop folgte der Erde auf ihrem Weg um die Sonne, fiel aber mit der Zeit immer weiter zurück, was für Probleme mit den solarbetriebenen Batterien sorgte. Auch das Helium, das die Instrumente des Teleskops gekühlt hat, ist schon lange ausgegangen. „' Spitzer' ist weiter von der Erde weg, als wir je dachten, dass es sein würde, während es noch in Betrieb ist“, hatte Nasa-Manager Sean Carey zum 15. Jubiläum des Teleskops gesagt. Mit „kreativen und erfindungsreichen“ Lösungen verlängerten Nasa-Ingenieure die Lebenserwartung von „ Spitzer“ trotzdem noch ein bisschen weiter.

Tausende Wissenschaftler haben mit „ Spitzer“ deutlich mehr als 100.000 Stunden lang das All beobachtet, die Daten daraus sind in mehr als 8600 wissenschaftliche Aufsätze eingegangen, außerdem in zahlreiche Doktorarbeiten und Bücher. Zu den bedeutendsten Entdeckungen des Teleskops gehören ein gigantischer Staubring um den Saturn und mehrere Exoplaneten.