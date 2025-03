Die USA rüsten sich für einen Weltraumkrieg mit China und Russland. Der wird vermutlich nicht mit bemannten Raumschiffen ausgetragen werden, sondern mit Satelliten.

Die Nationen experimentieren damit, wie mit eigenen Satelliten feindliche Satelliten gejagt und eliminiert werden können. Damit ließe sich die Kommunikation von Armeen auf der stören, die damit verbundene Steuerung von Drohnen und die Aufklärung. Die Kontrolle über den Orbit schwächt also die feindlichen Streitkräfte auf der Erde enorm.

Ein möglicher Satelliten-Kampf im Weltall birgt aber mehrere Herausforderungen. Eine Große beginnt schon auf der Erde: Wie bringt man schnell die eigenen Kampf-Satelliten in den Weltraum, wenn dringend eine Attacke abgewehrt oder ausgeführt werden muss? Die Antwort darauf soll der Orbital Carrier sein.

Orbital Carrier setzt Satelliten frei

Die US Space Force hat das Unternehmen Gravitics beauftragt, so einen Orbital Carrier zu entwickeln und einen Demonstrator zu bauen. Damit verbunden ist eine Fördersumme von bis zu 60 Millionen US-Dollar.

Der Name Orbital Carrier suggeriert, dass er eine Art Flugzeugträger (Aircraft Carrier) im Weltall sein soll. Nur statt Flugzeugen hat er Satelliten an Bord. Der Carrier wird mit einer Rakete in die Umlaufbahn gebracht. Dort dreht er seine Runden, bis der Einsatzbefehl kommt.

Dann öffnet er seine Luke und setzt mehrere Satelliten frei, um „schnell auf Bedrohungen im Orbit zu reagieren“, sagt Gravitics in einer Mitteilung. Genaue technische Daten sind noch nicht bekannt. Die Idee dahinter könnte jedoch sein, dass der Orbital Carrier kleinere und günstigere Satelliten an Bord hat, die feindliche Satelliten durch Rammattacken zerstören sollen.

