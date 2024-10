Boeing-Satellit plötzlich im Orbit explodiert

Ein großer Kommunikationssatellit, der von Boeing gebaut wurde, ist plötzlich im Orbit explodiert. Das berichtet Jalopnik. Betreiber Intelsat hat demnach am Samstag in einer Presseaussendung berichtet, dass der Satellit IS-33e nicht mehr funktioniert. Am Montag folgte schließlich ein Update, in dem Intelsat von einem “Totalverlust” spricht.

➤ Mehr lesen: Verglühender Starlink-Satellit über Österreich zu sehen

Die US-Weltraumbehörde Space Force hat das “Auseinanderbrechen” des Satelliten in “rund 20 Teile” bestätigt. Eine entsprechende Mitteilung wurde auf der vom Staat betriebenen Webseite Space-Track.org gepostet.

Das private Space-Tracking-Unternehmen ExoAnalytic Solutions spricht hingegen von 57 Trümmern. Davon berichtet SpaceNews. Laut dem CEO Douglas Hendrix werde man warnen, falls Kollisionen drohen.

➤ Mehr lesen: Satellit nähert sich riesigem Stück Weltraumschrott auf 50 Meter

Grund unklar

Was zu dem Vorfall geführt hat, war am Mittwoch noch völlig unklar. Intelsat sprach nur davon, eine “umfassende Analyse der Ursache der Anomalie” durchzuführen. Die Trümmer selbst würden laut Space-Force-Mitteilung vorerst keine unmittelbare Gefahr für andere Weltraumfahrzeuge oder Satelliten darstellen.