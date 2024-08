Verglühender Starlink-Satellit über Österreich zu sehen

28.08.2024

Ein Feuerball am Himmel sorgte in mehreren Bundesländern am Dienstagabend für Aufsehen.

Ein Spektakel sorgte in der Nacht auf Mittwoch für Aufsehen in Teilen Vorarlbergs, Tirol und Salzburg. Zu sehen war ein Feuerball am Himmel, den viele Beobachterinnen und Beobachter nicht zuordnen konnten. ➤ Mehr lesen: SpaceX lässt 100 Starlink-Satelliten abstürzen Schnell gab es zahlreiche Postings auf Reddit und anderen Online-Netzwerken. Vermutet wurde ein Meteoriteneinschlag oder Weltraumschrott. Auch die VEGA-Sternwarte filmte das Ereignis.

Der tatsächliche Grund für den Feuerball war ein kaputter Starlink-Satellit des Weltraumunternehmens SpaceX. So berichtete das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gegenüber der Deutschen Presseagentur, dass ein Satellit aus Süddeutschland sichtbar über der Schweiz in die Erdatmosphäre eingetreten sei. Das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr habe dem BBK diese Information übermittelt, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes. Zu sehen war der Wiedereintritt auch in anderen Ländern, wie etwa Frankreich. ➤ Mehr lesen: Russland soll SpaceX Starlink für Angriff auf Ukraine nutzen

Starlink-2382 Laut dem Astronomen Jonathan McDowell dürfte es sich bei dem Satelliten um Starlink-2382 gehandelt haben. Demnach fand der Wiedereintritt über Frankreich, Schweiz und Norditalien statt.