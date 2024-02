SpaceX lässt 100 Starlink-Satelliten abstürzen

SpaceX hat bekannt gegeben, 100 seiner Starlink-Satelliten aus dem All zu entfernen. Dies soll mittels eines kontrollierten De-Orbits erfolgen. Dabei werden in den nächsten Wochen und Monaten die Satelliten absichtlich abgesenkt, damit sie in der Erdatmosphäre verglühen.

Bei den betroffenen Satelliten handelt es sich um „frühe Generation 1 Starlink-Satelliten“, sagt SpaceX. Sie sind derzeit alle noch funktionsfähig und würden effizient arbeiten. Allerdings soll das SpaceX-Team ein gemeinsames Problem in dieser Charge der Satelliten gefunden haben.

Was genau das Problem ist, wird nicht genannt. Es könne aber dazu führen, dass „die Chance auf einen Ausfall in Zukunft steigt“. In diesem Fall heißt das: Der Satellit wäre nicht mehr von der Erde aus steuerbar und kann dementsprechend am Ende seiner Lebenszeit nicht mehr kontrolliert abstürzen. Dadurch werden die Satelliten zum gefährlichen Weltraumschrott, die noch jahrelang die Erde umkreisen. Im Falle der Starlink-Satelliten, die in weniger als 600 km Höhe platziert sind, wären das bis zu 5 Jahre.

Der gefürchtete Kaskaden-Effekt

Sollten sie mit anderen Satelliten, aktiv oder inaktiv, zusammenstoßen, könnte ein mehrere Kilometer großes Trümmerfeld entstehen. Das wiederum gefährdet weitere Satelliten und Raumschiffe auf ihren Umlaufbahnen. Werden die dadurch ebenfalls zerstört, wächst das Trümmerfeld immer weiter an, bis schließlich ein Großteil der Erdtrabanten vernichtet ist. Dieses Szenario ist als Kaskaden-Effekt und Kessler-Syndrom bekannt.