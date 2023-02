China will Elon Musks Starlink mit 13.000 Satelliten "unterdrücken"

Forscher*innen in China planen, ein riesiges Satelliten-Netzwerk im Erdorbit zu installieren. Damit will man Menschen auf der Erde einerseits mit Internet versorgen und gleichzeitig Starlink von Elon Musks SpaceX unterdrücken.

Laut einem Bericht der South China Morning Post (SCMP) trägt das Projekt den Codenamen “GW”. In der finalen Ausbaustufe soll es aus 12.992 Satelliten bestehen. Die Zahl liegt auch in der Größenordnung der geplanten 12.000 Satelliten, die SpaceX bis 2027 im All haben möchte.

Rasche Fertigstellung

Wenngleich ein genauer Zeitplan vorerst noch unbekannt blieb, heißt es, China wolle seine Satelliten sehr schnell im Orbit haben. Die Fertigstellung soll erfolgen, bevor Starlink komplett ausgebaut ist, heißt es. Dies würde “sicherstellen, dass unser Land einen Platz im niederen Orbit hat, und verhindern, dass die Starlink-Konstellation Ressourcen vorwegnimmt“, heißt es in einem Paper zu Anti-Starlink-Maßnahmen, das laut SCMP Mitte Februar veröffentlicht wurde.

Chinas Satelliten könnten laut den Dokumenten auch in Umlaufbahnen gebracht werden, in die die Starlink-Konstellation noch nicht vorgedrungen ist. Man könne dadurch Chancen und Vorteile in anderen Höhenlagen gewinnen und “sogar Starlink unterdrücken”, heißt es aus China. Die chinesischen Satelliten könnten auch mit Anti-Starlink-Instrumenten ausgestattet sein und sie langfristig überwachen oder ausspionieren, wie es heißt.