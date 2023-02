So viel kostet das “weltweite” Satelliten-Internet von Starlink

Zu der monatlichen Gebühr kommen noch 600 Dollar für das Starlink Starterpaket, in dem der Empfänger für das Satelliteninternet enthalten ist. Außerdem schreibt Starlink an seine Nutzer*innen, dass "Starlinks typischer Hochgeschwindigkeitsdienst" von Perioden mit " schlechter oder gar keiner Verbindung " unterbrochen werden kann. Das solle sich aber im Laufe der Zeit drastisch verbessern.

Weiterhin unklar ist, wie Starlink mit den rechtlichen Einschränkungen in manchen Ländern umgeht. In verschiedenen Staaten wie Indien oder Pakistan ist das Satelliteninternet nämlich noch nicht zugelassen. Starlink weist in der Aussendung zwar darauf hin, dass ihr Service nur in unterstützten Gebieten zur Verfügung steht, bietet das "weltweite" Internet aber auch Nutzer*innen in Regionen wie Grönland an, die offiziell nicht zu den abgedeckten Gebieten zählen.