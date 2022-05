Starlink kann jetzt mobil genutzt werden - für einen Aufpreis

Damit würde der Preis in den USA auf 135 Dollar pro Monat steigen. Erst kürzlich gab es in den USA eine Preiserhöhung von 99 auf 110 Dollar. In Österreich kostet der Dienst aktuell noch 99 Euro. Die Kosten für die Hardware wurden von 499 auf 599 Dollar bzw. von 558 Euro auf 719 Euro (634 Euro plus 85 Versand) erhöht (futurezone berichtete).

2 Monate, ein Kontinent

Die Mobilität ist allerdings eingeschränkt. So kann man sich ausschließlich auf dem eigenen Kontinent bewegen. Nutzt man die Antenne länger als 2 Monate im Ausland, muss man die gemeldete Hauptadresse des Geräts ändern oder ein zweites kaufen, heißt es.

Auch die Nutzung in sich bewegenden Autos oder Schiffen ist nicht möglich. Zwar arbeite man daran, dass die Hardware auch während der Fahrt funktioniert, derzeit sei die Verwendung aber nicht sicher. Starlink ist momentan in Teilen von Europa, Amerika und Ozeanien verfügbar.