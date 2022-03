SpaceX Starlink wird über 100 Euro teurer

Wenn man den Dienst nutzen will, benötigt man die nötige Hardware. 2021 kostete diese noch insgesamt 558 Euro für Kund*innen in Österreich, inklusive Versandkosten. Nun werden stattdessen 719 Euro fällig.

Kund*innen und Personen, die auf den Zugang warten, wurden am Dienstagabend von dem Unternehmen über die Kostenänderung informiert. Als Grund wird die „übermäßige Inflation“ genannt.

Tarife werden auch erhöht

In den USA und in Kanada steigt der Preis für das Empfangsgerät von 499 auf 599 Dollar bzw. von 649 auf 749 Dollar. Ist man bereits auf der Warteliste und hat eine Anzahlung gezahlt, muss man „nur“ 50 Dollar mehr bezahlen.

Zudem werden in beiden Nationen ab dem 22. April monatlich 11 US- bzw. kanadische Dollar mehr verrechnet als bisher. Statt 99 US-Dollar zahlt man jetzt 110 US-Dollar monatlich. In Österreich sind es nach jetzigem Stand immer noch 99 Euro. Der Preis dürfte aber wohl bald auf 110 Euroangehoben werden.

Aktuell werden die Starlink-Terminals zunehmend in der Ukraine verwendet, um die Internetverbindung im Land aufrechtzuerhalten. Mehr dazu lest ihr hier.