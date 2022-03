Ukraine: "Wir verwenden tausende Starlink-Terminals"

Kurz nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wurde Elon Musk gebeten, Starlink-Terminals in das Land zu schicken. Die Bitte kam vom ukrainischen Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov. Das Satelliten-Internet von SpaceX sollte dabei helfen, mit dem World Wide Web verbunden zu bleiben, falls Russland Infrastruktur zerstören sollte.

Wenige Tage nach Kriegsbeginn sind die ersten Starlink-Terminals in der Ukraine angekommen. Mittlerweile sollen in dem Land mehr als 5.000 Starlink-Bodenstationen in Betrieb sein, wie es in einem Bericht der Washington Post heißt.