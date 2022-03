Unbekannter Flieger aus Ukraine: Ungarische Kampfjets stiegen auf

Ein unbekanntes Flugzeug sorgte am Montag für das Ausrücken der ungarischen Gripen-Kampfjets. Das Flugobjekt drang aus der Ukraine in den ungarischen Luftraum eindrang. Das berichtet das englischsprachige Nachrichtenportal Daily News Hungary, unter Berufung auf das ungarische Verteidigungsministerium.

Demnach sind die JAS-39 Gripen der ungarischen Luftwaffe auf Kommando des Combined Air Operations Centre (CAOC) der NATO ausgerückt.

Was genau den Alarm ausgelöst hat, ist bis dato jedoch unbekannt. In einer Mitteilung des Ministeriums heißt es lediglich, dass die Jets den betreffenden Luftraum abgesichert hätten, bevor sie wieder zurück zu ihrem Stützpunkt Kecskemét nahe Budapest zurückgekehrt sind.

Bombendrohungen

Es war nicht der einzige Einsatz für die Gripen am Montag. So wurde eine in der Türkei registrierte Maschine auf ihrem Weg von Moskau nach Istanbul über ungarischem Luftraum begleitet. Hintergrund war eine Bombendrohung.

Erst wenige Tage davor - am 19. März - gab es eine Bombendrohung in einem Airbus, der von Georgien nach Polen flog. Am Wochenende davor hieß es ebenfalls bei einem Flug von Belgrad nach Moskau, dass eine Bombe an Bord sei. Das Flugzeug wurde daraufhin laut einem Bericht bei Ungarn heute an der ungarisch-slowakischen Grenze zurückgewiesen. Alle betroffenen Flüge sind schlussendlich jedoch sicher gelandet.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sorgte zuletzt bei der Luftraumüberwachung vieler Nachbarstaaten für Nervosität. Dazu trug auch der Absturz einer Drohne in Zagreb bei. Sie soll aus dem ukrainischen Luftraum gekommen sein. Weder Russland noch Ukraine haben bisher die Verantwortung für die Drohne übernommen.