Mysteriöse Drohne stürzt auf Park in Zagreb

Ein unbemanntes Flugobjekt hat es scheinbar unentdeckt vom Kriegsgebiet bis in die kroatische Hauptstadt Zagreb geschafft. Dort stürzte die Drohne in der Nacht auf Freitag über einem Park ab. Dies bestätigte der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Versailles. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Geparkte Autos wurden beschädigt.