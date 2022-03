Elon Musk warnt: Russland kann Starlink-Antennen gezielt angreifen

Musk hatte Starlink-Antennen und -empfänger in die Ukraine geschickt, um die Internetversorgung zu garantieren.

Elon Musk hat über Twitter gewarnt, dass Starlink-Antennen in der Ukraine zu Zielen für die russische Armee werden können. "In einigen Teilen der Ukraine ist Starlink das einzige nicht-russische Kommunikationssystem, das noch funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Zielscheibe werden ist groß. Bitte mit Vorsicht verwenden", schrieb er.

SpaceX hatte die Antennen und Terminals nach Aufruf des ukrainischen Vize-Präsidenten und Digitalministers Mykhailo Federow in das Kriegsgebiet geschickt. Am 28. Februar wurden sie in Empfang genommen und installiert (futurezone berichtete).

Update macht Starlink-Terminals mobil

Musk teilte zudem mit, dass ein Softwareupdate den Stromverbrauch der Bodenterminals drastisch senken soll. Damit könne man sie "über einen Zigarettenanzünder" betreiben. Außerdem wurde das mobile Roaming aktiviert, mit dem die Antennen auch in sich bewegenden Fahrzeugen Internet liefern können.

Ziel für Luftangriffe

Expert*innen, wie John Scott-Railton, hatten schon früh vor der Nutzung von Starlink in der Ukraine gewarnt.