Hilfe nach Vulkanausbruch: SpaceX bringt Starlink-Internet nach Tonga

SpaceX will den Inselstaat Tonga wieder ans Internet anschließen. Aktuell wird eine Bodenstation gebaut.

Seit dem gewaltigen Ausbruch des Untersee-Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai am 14. und 15. Jänner, muss der Inselstaat nach wie vor weitgehend ohne Internet auskommen. Dabei wurde das Unterseekabel von Tonga nach Fidschi beschädigt. Das US-Weltraumunternehmen SpaceX will Tonga daher mit Starlink-Internet versorgen.

Ein Team des Weltraumunternehmens sei im 800 Kilometer entfernten Fidschi aktuell dabei, eine Bodenstation aufzubauen. Das ist eine Voraussetzung, damit mit Starlink-Antennen in Tonga die Internetverbindung hergestellt werden kann. Die Bodenstation ist eine Art Mittelsmann zwischen den Satelliten und den Rechenzentren auf der Erde.

Sämtliche Starlink-Satelliten, die ab 2022 gelauncht werden, sollen untereinander mit Laser-Datenverbindungen gekoppelt werden. Das macht, eine ausreichende Menge an Satelliten im All vorausgesetzt, die Bodenstationen zukünftig obsolet. Die Bodenstation in Fidschi soll für mindestens 6 Monate ihren Betrieb aufnehmen und eine Verbindung zum Internet herstellen.

Nach Vulkanausbruch nun auch Lockdown

Die Lizenz dafür wurde ausschließlich zum Zweck der Katastrophenhilfe gestellt, wie FBC News berichtet. Währenddessen wird das Unterseekabel zwischen Tonga und Fidschi repariert.

Generell hat Tonga aktuell weitere Probleme als den Internetausfall. Auf den verheerenden Vulkanausbruch folgte nach den zahlreichen Hilfslieferungen auch noch ein Covid-19-Ausbruch. Während vor der Umweltkatastrophe nur ein bestätigter Fall im Land gemeldet wurde, wurde nun nach mehreren Fällen nun ein zweiwöchiger Lockdown im Land verhängt.