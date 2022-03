Rätseln über seltsame Flüge russischer Regierungsflugzeuge

Seit einigen Tagen herrscht bei der Flotte russischer Regierungsflieger reges Treiben. Am vergangenen Donnerstag haben zahlreiche Flugzeuge, die der russischen Regierung und den russischen Streitkräften zugeordnet werden, Moskau verlassen und sich in Richtung Osten auf den Weg gemacht.

Die meisten Flieger sind nach mehreren Stunden in der Luft wieder in die russische Hauptstadt zurückgekehrt. Manche haben einen Zwischenstopp etwa in Grozny, Krasnodar oder Nowosibirsk eingelegt, manche sind ins benachbarte Ausland geflogen. Mit dabei waren Tupolev-, Ilyushin-, Superjet- und Antonov-Flugzeuge. Am Freitag wiederholte sich dasselbe Spektakel erneut.