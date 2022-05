Starlink-Internet wird in der Ukraine von 150.000 Leuten genutzt

Das Satelliteninternet von SpaceX ist für viele Menschen in der Ukraine die einzige Möglichkeit ins Internet zu kommen.

Bereits kurz nach dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine lieferte Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX Empfangsgeräte für das Starlink-Satelliteninternet in das Land und schaltete den Dienst frei. Der ukrainische Vizepremier Mykhailo Fedorow gab nun auf Twitter bekannt, dass rund 150.000 Leute in der Ukraine Starlink täglich nutzen würden.

Starlink biete eine entscheidende Unterstützung für die Infrastruktur der Ukraine und den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete, schrieb Fedorow: "Egal was passiert, die Ukraine wird mit der Welt verbunden bleiben."