Tesla Powerwalls werden Spitälern in Ukraine Notstrom liefern

Der ukrainische Vizepremier und Digitalisierungsminister Michailo Fedorow hat sich am Freitag per Twitter für Spenden bedankt. Tesla hat einige seiner Powerwall-Heimakkus geschickt, die nun in zwei ambulanten Kliniken in den Städten Irpin und Borodjanka zum Einsatz kommen sollen. Wie Electrek berichtet, ist die Stromversorgung seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sehr lückenhaft. Die Powerwalls sollen nun Ausfälle überbrücken.