Tesla verkauft Solardach nur noch gemeinsam mit Powerwall

Der Solarstrom wird ausschließlich in die Powerwall eingespeist, wie Elon Musk auf Twitter mitteilt.

Laut Musk sei die Spitzen- und Dauerleistung der Powerwall 2 besser als angekündigt. Da Tesla nun über genügend Betriebsdaten verfüge, könne das Unternehmen diese höheren Fähigkeiten per Software-Update freischalten. Laut Musk könne die Leistungssteigerung je nach Zeitpunkt der Leistungserbringung bei einer Umgebungstemperatur von 30 Grad Celsius sogar über 50 Prozent betragen.

Tesla will seine Solarmodule und Solardächer ab kommender Woche als integriertes Produkt mit dem Stromspeicher Powerwall verkaufen. Auf Twitter teilte Elon Musk mit, dass der Solarstrom ausschließlich in die Powerwall eingespeist würde. Die soll im kommenden Monat zudem ein Upgrade erhalten.

Hohe Nachfrage

Laut Electrek könnte die Änderung der Verkaufsstrategie mit der Beliebtheit der Powerwall in Zusammenhang stehen. Tesla würde mit der Produktion des Stromspeichers aufgrund der hohen Nachfrage nicht nachkommen. Der schnellste Weg, um an die Batterie zu kommen, war davor schon über den Kauf in Kombination mit einem Solarmodul oder -dach.