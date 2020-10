Video: Tesla-Solardach in 4 Tagen installiert

Dafür wurden das Dach des Hauses zuvor komplett abgerissen, was einen Tag in Anspruch nahm. Anschließend wurden die 15kW-Solar-Roof-Tiles installiert. Eine komplette Dachsanierung benötigt in der Regel je nach Größe einige Tage bis eine gesamte Woche.

Internationaler Vertrieb

2019 hatte Elon Musk die dritte Version der Solar Tiles angekündigt. Seit Februar werden sie in den USA bereits eingesetzt, die Corona-Pandemie bremste die Produktion allerdings aus. Die Tesla Solar Tiles werden derzeit in der Gigafactory 2 in Buffalo, im US-Bundesstaat New York gebaut.

Laut Musk plant das Unternehmen, das Solardach auch außerhalb von Nordamerika anzubieten. Insbesondere in China gebe es hohes Interesse an der Technologie. Auch in Europa wurde im Sommer ein Patentantrag für das Solardach eingereicht, auf der österreichischen Tesla-Webseite ist das Dach bereits gelistet.