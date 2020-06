Tesla-Solardach vor Europa-Start

Ursprünglich sollte das Solardach erst Ende 2020 auch außerhalb der USA verfügbar sein. Das könnte nun schneller gehen. Auf der österreichischen Tesla-Website wird die "Solarstromanlage mit einzigartiger Ästhetik" bereits seit einiger Zeit gelistet. Auch ein Bestellformular ist bereits länger online. Füllt man es aus, bekommt man allerdings nur eine Benachrichtigung, dass man kontaktiert wird, sobald das Dach verfügbar sei.

Produktion in den USA

Produziert werden soll das Dach auch weiterhin in den USA, in der Tesla Giga Fabrik in Buffalo (US-Bundesstaat New York), wie Teslarati schreibt. Tesla musste sein Solardach bereits mehrmals überarbeiten. Die ersten beiden Versionen hätten, wie auch Unternehmensgründer Musk einräumte, nicht richtig funktioniert.

Die aktuelle Version wurde im vergangenen Oktober präsentiert. Tesla verspricht 25 Jahre Garantie, sowohl was die Stromerzeugung als auch die Witterungsbeständigkeit betrifft. Der Hagelwiderstand ist mit Klasse 3 und einem Schutz von Hagelkörnern bis zu einem Durchmesser von 4,4 Zentimeter (1,75 Zoll) angegeben. Beim Wind erfüllt das Dach Klasse F und soll Windgeschwindigkeiten bis 209 (130 Meilen pro Stunde) trotzen.