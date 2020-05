Neuartiges Dach holt mehr aus Sonnenenergie heraus

Klimaziele

16 Prozent der Treibhausgasemissionen Österreichs gehen derzeit auf die Heizung und Warmwasserbereitung in Gebäuden zurück. Der Wert ist durch die Sanierung von Gebäuden, inklusive Verwendung besserer Wärmedämmung, in den vergangenen Jahren stets gesunken. Dennoch werden immer noch 27 Prozent des heimischen Energiebedarfs dafür aufgewendet. Ein großer Teil davon wird mit fossilen Energieträgern wie Erdgas und Erdöl abgedeckt. Der Umstieg auf erneuerbare Wärme ist in der österreichischen Klima- und Energiestrategie mission2030 verankert. Das Ziel ist auch im neuen Regierungsprogramm festgehalten, genauso wie die Förderung lokaler Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen (Stichwort Energiegemeinschaften).

Österreich zählt bei Solartechnologien zu den führenden Ländern der Welt. Die Verbreitung von Photovoltaikanlagen steigt seit Jahren stetig an. Bei Solarthermie gab es bis 2009 einen rasanten Anstieg, seitdem jedoch einen leichten Rückgang, der vor allem auf hohe Komplexität und Kosten derartiger Anlagen zurückzuführen ist. Österreich liegt in der Statistik der Kollektorfläche pro Kopf dennoch auf Platz zwei (Erster ist Barbados). Acht Prozent der heimischen Haushalte erzeugen ihr Warmwasser mit Solarthermie. Zunehmende Verbreitung finden Wärmepumpen, die oft auch in Kombination mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen auftreten.