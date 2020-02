Mit altem Badewasser aus der Therme die Wohnung heizen

Mit dieser Methode sollen jährlich 2.600 Tonnen CO2 eingespart werden. Wien Energie investiert 3 Millionen Euro in das Projekt, das auch vom Nachhaltigkeitsministerium gefördert wird. „Die 2 Wärmepumpen werden direkt im Technik-Raum der Therme Wien untergebracht sein“, erklärt Strebl. Die dort gewonnene Wärme wird in umliegende Haushalte verteilt.

Auch in der Therme Wien selbst wird ein Großteil des Wärmebedarfs mit den beiden Thermalwasserquellen abgedeckt. Laut Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien, sind das 70 Prozent: „Ab 2022 werden wir von einem wichtigen Gesundheitsanbieter auch zum lokalen Energieproduzenten für den Stadtteil Oberlaa.“

Vorzeigeprojekt

Das Projekt in der Therme Wien könnte zum Vorbild für andere Städte in Österreich werden. „Alle Städte, die über ein Fernwärmenetz verfügen, können davon lernen“, sagt Strebl. Es ist zudem nicht das erste Projekt, bei dem Wien Energie die Abwärme nutzt. In der Manner-Fabrik in Wien ist bereits seit 2016 eine Anlage in Betrieb, mit der rund 900 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden können.

An einem Projekt in der UNO City und im Wiener Kanalnetz werde zudem gearbeitet, ergänzt Strebl. „Wir schauen uns das Potenzial von Wien noch genauer an, aber natürlich ist das Thermalwasser besonders günstig.“