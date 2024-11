Nächster Starship-Launch: Spektakuläres Manöver im Livestream

Mit dem 5. Flug der weltgrößten Rakete hat sich SpaceX einen Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert: Erstmals wurde eine Rakete von einem riesigen Kran im Flug aufgefangen . Am heutigen Dienstag soll das spektakuläre Manöver beim Flug Nummer 6 wiederholt werden.

Der heutige Flug soll mehr oder weniger mit dem 5. Flug ident sein. Beim Landeanflug will SpaceX dieses Mal ein leicht geändertes Manöver durchführen . Das Einfangen des Boosters steht abermals im Zentrum des Tests.

Wichtiges Experiment im Orbit

Die obere Raketenstufe soll erneut in den Orbit fliegen und anschließend abermals kontrolliert im Indischen Ozean wassern. Während sich das Starship in der Erdumlaufbahn befindet, will SpaceX ein wichtiges Experiment durchführen.

Erstmals soll nämlich ein Raptor-Triebwerk im Orbit gezündet werden. Für interplanetare Flüge, etwa zum Mars oder zum Mond, ist dieses Manöver von zentraler Bedeutung. Und genau für solche Zwecke will SpaceX seine Riesenrakete bekanntlich nutzen.