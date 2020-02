Warum Sektorkopplung die große Hoffnung der Energiewende ist

Power-to-X

Der Strom wird je nach Bedarf direkt verwendet oder in andere Energieformen umgewandelt. Er treibt etwa Wärmepumpen an, die zum Heizen oder Kühlen von Räumen verwendet werden können, oder Elektrolyseure, die aus Wasser Sauerstoff und Wasserstoff (etwa für Industrieprozesse) gewinnen. Auch möglich ist die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, die in ferner Zukunft in der Schiff- und Luftfahrt Schweröl und Kerosin ersetzen könnten.

Zusammengefasst werden diese Vorgänge "Power-to-X" genannt. Auch der umgekehrte Weg ist möglich, etwa die Umwandlung von Wärme in Strom (so wie es jedes kalorische Kraftwerk macht), allerdings wiederum bei niedrigeren Wirkungsgraden. Ein großer Vorteil Sektorkopplung ist die Möglichkeit, Strom relativ einfach und kostengünstig zu speichern.

Lastmanagement

Die große Herausforderung bei erneuerbaren Energien ist es ja, dass je nach Wetter und Jahreszeit manchmal zu viel oder zu wenig Strom erzeugt wird. Um diese so genannten Lastspitzen auszugleichen, kann Strom in riesigen Akkus gespeichert werden - das wäre teuer und aufwändig. Alternativ könnte der Strom über Sektoren hinweg gespeichert oder bezogen werden. Eine Möglichkeit ist etwa die Rückspeisung von Strom aus E-Auto-Akkus oder die Umwandlung von Wasserstoff in Strom durch Brennstoffzellen.

Am Ende soll sich Lastmanagement über die Sektoren hinweg eindeutig auszahlen, sowohl finanziell als auch ökologisch. Wird das Konzept umgesetzt, ist zwar mit einem Anstieg des Strombedarfs zu rechnen, der Bedarf an Primärenergie (und damit an fossilen Brennstoffen) geht jedoch insgesamt zurück. Das Nutzen von Synergien steigert die Effizienz. Ein gutes Beispiel dafür ist auch ein neues Projekt in Wien, wo nicht mehr benötigtes, warmes Thermalwasser in Fernwärme umgewandelt wird.