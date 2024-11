Dieser Rucksack kommt mit LED-Display und KI

KI kommt dabei zum Einsatz, um Motive zu generieren, die dann auf dem Rucksack dargestellt werden. Dabei bietet der Rucksack “vielseitige Möglichkeiten zur Selbstdarstellung”. Auch ein Akkupack ist im Rucksack integriert.

Wen das anspricht, der kann als Unterstützer einen Rucksack um 169 Dollar kaufen. Der Versand in EU-Länder beträgt zusätzlich 35 Dollar. Insgesamt kommt man also auf 204 US-Dollar, was in etwa 193 Euro entspricht. Mit einer Auslieferung wird im Jänner 2025 gerechnet.

