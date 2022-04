NASA entwickelt Rucksack für den Mond

Die US-Weltraumbehörde NASA hat gemeinsam mit privaten Partnern einen Rucksack entwickelt, der Astronauten dabei helfen soll, sich am Mond zu orientieren.

Der Kinematic Navigation and Cartography Knapsack (KNaCK) ist ein mobiler Lidar-Scanner, der mit Laser Entfernungen misst und hochauflösende Karten des Geländes erstellen kann, wie es in einer Aussendung der NASA heißt. Zum Einsatz kommen soll KNaCK im Rahmen des Artemis-Programms, bei dem 2025 die Südseite des Mondes erkundet und eine Mondbasis errichtet werden soll.

Das Gebiet liegt größtenteils im Schatten und bietet nur wenige Orientierungspunkte. Das Lidar-System, das sogar bei pechschwarzer Dunkelheit funktioniere, könne den Astronaut*innen Richtungen und Entfernungen zu Zielpunkten errechnen und das Gelände genau kartieren, heißt es in der NASA-Aussendung.

Tests laufen

Erste Tests mit dem Rucksack fanden bereits im vergangenen November in einem alten Vulkankrater in Potrillo im US-Bundesstaat New Mexico statt, weitere sollen noch im April folgen.

Das Team arbeitet auch daran, das Gewicht des Rucksacks, das derzeit knapp 18 Kilogramm beträgt, weiter zu reduzieren und die Elektronik vor der Sonneneinstrahlung und Mikrogravitation auf dem Mond zu schützen.