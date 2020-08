Wie sich Drohnen ohne GPS auf dem Mars orientieren

Tests auf Erde und Mars

Mit der monotonen Mars-Oberfläche wird im kommenden Jahr tatsächlich erstmals eine Drohne konfrontiert sein. Der kleine Helikopter "Ingenuity" befindet sich derzeit an der Unterseite des NASA-Rovers "Perseverance" auf dem Weg zum Mars (siehe unten). Auch er wird versuchen, sich visuell am Mars zurechtzufinden. An AMAZE beteiligte Forscher haben an seiner Entwicklung mitgearbeitet und stehen im engen Kontakt zum Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA.

Bei AMAZE wird eine Drohne eingesetzt, die mehrere Kameras mitführt. Sie erzeugen schwarz-weiße Bilder mit einer Auflösung von rund 1000 mal 400 Pixel. Im Vergleich zur handelsüblichen Handykamera mutet das vielleicht wenig an. Einer von zwei Prozessoren an Bord ist dennoch schwer mit der Analyse dieser Bilder beschäftigt. "Die Vision Based Navigation verbraucht schon sehr viel Rechenkapazität", meint Brommer. "Der zweite Prozessor widmet sich der Sammlung wissenschaftlicher Daten. Die wollen wir schließlich auch gewinnen."

Tageszeit entscheidend

Die Forscher der Uni Klagenfurt haben bereits bei der Forschungsmission AMADEE-18, die im Frühjahr 2018 im Oman stattfand, die Drohnennavigation am Mars erprobt. "Dabei haben wir gemerkt, dass die Tageszeit einen starken Einfluss auf die kamerabasierte Navigation hat. Zu Mittag, wo die Sonne kaum Schatten erzeugt, war es schwierig, Anhaltspunkte zu finden. Starker Schattenwurf, wie er morgens und abends auftritt, ist sehr hilfreich."

Weiterentwicklung

Bei den Drohnen-Tests in Israel kann man sich freilich einigen Luxus erlauben, der am Mars nicht möglich wäre. So ist etwa ein Laser-Distanzmesser an Bord, ein Magnetometer, Drucksensoren und auch ein Empfänger für ein besonders präzises GPS-Signal (RTK). All diese Sensoren dienen dazu, die Leistung der "Visual Based Navigation" zu überprüfen, sorgen aber natürlich auch für zusätzliches Gewicht. Die Batterien der Drohne können außerdem von Analog-Astronauten (Menschen in Raumanzügen) ausgetauscht werden. Pro Akkuladung sind 10 Minuten Flugzeit möglich.

Durch die Verschiebung von AMADEE-20 wird die AMAZE-Drohne ihre Testflüge wohl erst absolvieren, nachdem Ingenuity bereits am Mars geflogen ist. Der erste Flug am Mars soll irgendwann im Frühling 2021 stattfinden. Die Erkenntnisse vom AMAZE sollen in jedem Fall in die Entwicklung weiterer Drohnen für den Nachbarplaneten einfließen.