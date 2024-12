Neues iPhone? Diese 11 Einstellungen solltet ihr sofort ändern

Wer sich durch die wichtigsten Einstellungen kämpft, hat am Ende mehr vom iPhone.

So schön es ist, ein neues Gerät zu bekommen, so anstrengend kann die Inbetriebnahme sein: unzählige Einstellungen, neue Funktionen und die Eingabe zahlreicher, ewig langer Passwörter.

Vielleicht lest ihr diesen Artikel bereits auf eurem neuen iPhone , das unter dem Weihnachtsbaum lag. Oder ihr wollt die Vorfreude noch hinauszögern und habt das Apple-Handy noch gar nicht ausgepackt.

Noch besser wäre, die Batterie gar nicht erst auf 100 Prozent zu laden. Dem entsprechend kann der Ladestand begrenzt werden - zwischen 80 und 100 Prozent in 5-Prozent-Schritten.

Dabei wird der Akku erst dann auf 100 Prozent geladen, wenn man das Handy benötigt. Wenn man es beispielsweise über Nacht an die Steckdose hängt, lädt es zunächst nur langsam bis 80 Prozent. Erst rechtzeitig vor dem Aufwachen wird der Akku voll aufgeladen.

Damit der Akku möglichst lange eine hohe Kapazität behält, sollte man das Handy schonend laden. Das iPhone hat dafür mehrere Funktionen eingebaut. Mit " Optimiertes Laden der Batterie " lernt die Software, wie man sein iPhone verwendet und passt den Ladevorgang entsprechend an.

" Always On Display " auswählen

Man sollte bedenken, dass nicht nur das Wallpaper, sondern auch die Benachrichtigungen permanent angezeigt werden und für alle zu sehen sind. All das lässt sich aber in den Einstellungen regulieren. Das Always-On-Display lässt sich grundsätzlich auch deaktivieren.

Wer sich von zu vielen Benachrichtigungen gestresst fühlt, sollte schleunigst einen Blick in die entsprechenden Einstellungen werfen. Dort lässt sich punktgenau festlegen, welche Apps ihre Nachrichten tatsächlich auf dem Homescreen anzeigen dürfen.

Außerdem ist es grundsätzlich nicht schlecht, wenn man sich die IMEI-Nummer sowie die Seriennummer von seinem iPhone notiert und an einem sicheren Ort aufbewahrt. Diese Informationen sind in den Einstellungen im Menü "Allgemein" unter "Info" zu finden.

Festlegen, welchen Daten in die iCloud wandern sollen

Eine ähnliche Einstellung gibt es übrigens auch bei WhatsApp , dessen Backup ebenfalls in der iCloud hinterlegt wird. In den Einstellungen des Messengers können Videos von der Sicherung ausgeschlossen werden.

Damit sich das iPhone-Backup in Grenzen hält, kann man auswählen, welche Daten in der iCloud gesichert werden sollen. Um sich auf die wichtigsten Daten zu beschränken und möglicherweise mit dem kostenlosen Speicherplatz von 5 GB auszukommen, ist es hilfreich, die Sicherung der Fotos zu deaktivieren.

Damit man seine liebsten Fotos nicht verliert, ist es immer ratsam, diese Erinnerungen doppelt und 3-fach zu speichern. Ob der vergleichsweise teure Speicherplatz in iCloud dafür der geeignete Ort ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Eine Sicherung vom iPhone sollte aber auf alle Fälle in der iCloud hinterlegt werden.

Die Batterieeinstellungen gewähren einen Blick auf die Hintergrundaktivitäten der einzelnen Apps. Einschränken lassen sich die so genannten Hintergrundaktualisierungen aber woanders - nämlich im Menü "Allgemein".

9. Dateiformat der Fotos wählen

Standardmäßig speichert das iPhone die aufgenommen Fotos im HEIC-Dateiformat und nicht als JPG-Datei. Wenn man nur im Apple-Ökosystem unterwegs ist, wird einem das möglicherweise gar nicht auffallen. Will man aber irgendwann mal die Fotodateien versenden oder die Rohdateien auf einem Rechner speichern, könnte es zu Problemen bei der Kompatibilität kommen.

Versendet man ein HEIC-Foto in einem Mail-Programm, wird es meistens in ein JPG-Foto umgewandelt. Greift man aber auf die reine Fotodatei zurück, dann tritt das HEIC-Format in Erscheinung. Und ein solches Foto lässt sich weder auf Instagram hochladen noch auf einem Windows-Rechner ohne Weiteres öffnen.

Vorteilhaft am HEIC-Format ist, dass es weniger Speicherplatz benötigt. Ein schneller Test eines Fotos zeigt: Das HEIC-Bild ist 2,4 MB groß während dasselbe JPG-Foto 3,7 MB Speicherplatz benötigt.

Die Entscheidung, in welchem Format man die Fotos speichern möchte, kann man in den Kamera-Einstellungen treffen. "High Efficiency" steht für das HEIC-Format, "Maximale Kompatibilität" für das JPG-Format. Dort lässt sich übrigens auch festlegen, wie hoch die Standardauflösung von Fotos und Videos sein soll.