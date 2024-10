KI am iPhone: So könnt ihr Apple Intelligence in Europa nutzen

Schaut man auf die US-Website von Apple, steht dort in leuchtenden Lettern "Hello, Apple Intelligence". Ruft man dieselbe Seite in Österreich auf, ist von den KI-Funktionen keine Rede mehr. Der Grund: Die Künstliche Intelligenz geht zunächst nur in den USA an den Start.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt wird Apple Intelligence auch nach Europa beziehungsweise in die EU-Länder kommen. Wann das sein wird, ist noch unklar. Mit einem kleinen Trick lassen sich die KI-Features aber auch jetzt schon hierzulande nutzen.

Wir zeigen euch, in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr Apple Intelligence in Europa zum Laufen bekommt. Man sollte sich aber bewusst sein, dass all die KI-Features derzeit noch im Beta-Stadium sind und noch laufend verbessert werden.

Eine Voraussetzung für das Experiment ist, dass man ein passendes iPhone hat und die entsprechende Beta-Version von iOS draufspielen kann. Nur wer ein iPhone hat, das mit einem Apple A17 Pro Prozessor oder neuer angetrieben wird, kann die KI-Funktionen nutzen. Das sind:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Unsere Anleitung gilt übrigens auch für iPads und dem Betriebssystem iPadOS. Hier kann man Apple Intelligence nutzen, wenn das iPad von einem M1-Chip oder neuer angetrieben wird.

