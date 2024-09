iPhone 16 Pro im Test: Und es gibt doch viel Neues

An der Oberfläche halten sich die Neuerungen in Grenzen. Es gibt aber dennoch zahlreiche neue Funktionen zu entdecken.

Am Ende stellt sich jedoch die obligatorische die Frage, ob es ein iPhone 16 Pro sein muss, oder ob es ein günstigeres Nicht-Pro-iPhone auch tun würde. Für eine Kaufentscheidung ist außerdem ein Preisvergleich mit älteren Modellen hilfreich - die sind nämlich zum Teil recht günstig zu haben.

Optisch ist das iPhone 16 Pro kaum vom 15 Pro zu unterscheiden. Spielt man sich ein wenig mit dem neuen Apple-Handy herum, werden dennoch einige zentrale Neuerungen ersichtlich, die frischen Wind in die User-Experience bringen.

Als Apple am vergangenen Montag seine neuen iPhones vorgestellt hat, war die Resonanz verhalten . Im Vergleich zu den Vorgängergeräten hat sich scheinbar nicht allzu viel getan. Neben den üblichen Verbesserungen bei Kamera, Chip und Akku blieb der große Wurf aus.

Das Display selbst ist wieder von besonders hoher Qualität. Es ist extrem brillant, farbenfroh, kontrastreich und mit 2.000 Nits hell genug, um auch im Sonnenlicht noch alles gut erkennen zu können. Praktisch ist, dass die Helligkeit nun auch bis zu 1 Nit reicht, was vor allem in einer dunklen Umgebung angenehm ist.

Dass der Formfaktor bei spürbar größeren Displays beibehalten werden konnte, liegt in erster Linie an dem dünneren Rahmen , der den Bildschirm einschließt. Dieser ist mittlerweile tatsächlich hauchdünn geworden. Der Blick auf den Screen ist dadurch noch einmal deutlich schöner geworden.

Auffallend ist zunächst die Größe. Die Display-Diagonale der beiden Pro-Geräte ist ein deutliches Stück angewachsen: von 6,1 auf 6,3 Zoll beziehungsweise von 6,7 auf 6,9 Zoll . An den Außenmaßen hat sich dadurch aber nicht allzu viel geändert. Die beiden Pro-Geräte sind lediglich um 3 Millimeter länger geworden.

Ich habe den 5-fachen optischen Zoom beim iPhone 15 Pro Max lieben gelernt, daher finde ich das Upgrade für die Kamera des iPhone 16 Pro eine riesige Bereicherung . Vor allem bei Videos in Kombination mit dem stabilisierenden Action-Mode gelingen mit dem Teleobjektiv einzigartige Aufnahmen aus ganz speziellen Blickwinkeln.

Bei Nachtfotos können aber weder das Teleobjektiv noch die neue Weitwinkellinse mit der Hauptkamera mithalten. Bei den beiden Objektiven zeigen sich kleinere Schwächen in der Schärfe und bei der Darstellung der Details. Für meinen Geschmack übertreibt es die iPhone-Kamera so manches Mal mit der HDR-Aufhübschung . Die nächtliche Stimmung wird aber dennoch eindrucksvoll wiedergegeben.

Bei beiden Pro-Geräten wurde in diesem Jahr die Weitwinkelkamera aufgewertet - von 12 MP auf 48 MP . Gleichzeitig bauen sowohl das Weitwinkelobjektiv als auch die Hauptkamera auf einem neuen Image-Sensor auf, wodurch die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen besser ausfallen soll. Einen optischen Bildstabilisator hat die neue Weitwinkelkamera aber noch immer nicht.

Alle iPhone-16-Modelle haben ein neues Bedienelement erhalten. Auf Deutsch wird es als Kamerasteuerung bezeichnet, auf Englisch wird es Camera Control genannt. Man könnte auch Kamerataste dazu sagen, das trifft es aber nicht ganz. Eine Taste ist nämlich ein binäres System: On und Off.

Auch wenn die Bildqualität durch die Verbesserungen bei den Objektiven und dem Bildsensor gehoben werden konnte, finden die wahren Neuerungen bei der Kamera ganz woanders statt: nämlich in Form der Kamerasteuerungen sowie bei der Bearbeitung der Bilder und der Tonspur im Nachhinein.

Übrigens: Wer von der Kamerasteuerung nichts hält, kann sie in den Einstellungen auch gänzlich deaktivieren . Es ist auch möglich, dass mit ihr beispielsweise der QR-Code-Scanner , die Lupe, oder die Instagram-App oder Snapchat gestartet werden.

Praktisch ist, dass Apple den App-Entwicklern für die neue Kamerasteuerung eine API zur Verfügung stellt. Damit können etwa auch Snapchat , Blackmagic , Instagram oder andere Apps, die auf die Kamera zugreifen, ihre jeweiligen Funktionen an das neue Bedienelement anpassen und davon profitieren.

Das Blöde daran ist, dass man dabei oft unabsichtlich den Zoom und die Blende verstellt. Das sorgt gerade zu Beginn ein wenig für Frustration. Aber vielleicht gewöhne ich mich tatsächlich noch daran. Vorteilhaft ist das Bedienelement in erster Linie nur, wenn man im Querformat fotografiert . Hält man das iPhone im Hochformat, ist die Kamerasteuerung nicht optimal zu bedienen.

Als ich nämlich mit Camera Control einige Fotos aufnehmen wollte, bin ich beim Abdrücken ungewollt fast immer entweder bei der Zoom- oder bei der Blendeneinstellung gelandet . In diesen Modi landet man nämlich, wenn man leicht auf die Kamerataste tippt, was beim Auslösen halt regelmäßig vorkommt.

Die neue Kamerasteuerung lässt mich mit gemischten Gefühlen zurück. In der Tat handelt es sich um ein technisch wunderbar umgesetztes und umfangreiches Bedienelement. Dass man sich daran erst einmal gewöhnen muss, ist nicht ungewöhnlich und dauert auch gar nicht lange.

Praktisch ist die Kamerasteuerung jedenfalls, wenn man tatsächlich an der Blende drehen möchte, um auf ein Objekt zu fokussieren. Ähnlich sieht es beim Zoom aus. Wobei ich mir hier noch unsicher bin, ob die Zoomgeste auf dem Bildschirm nicht die effizientere Möglichkeit ist, die Vergrößerung auszuwählen.

Wenn man bedenkt, dass man vor einigen Jahren noch in Richtung tastenloser Smartphones experimentiert wurde, ist der Rahmen der aktuellen iPhones ziemlich vollgepackt mit verschiedenen Bedienelementen. Da muss man sich erst einmal orientieren.

All das ist zwar eine nette Spielerei, nimmt aber dem ursprünglichen Ansatz ein wenig den Sinn. Jetzt sind die Photographic Styles eigentlich nicht mehr viel mehr als herkömmliche Filter , die man über das Foto legt. Davon gibt es in den verschiedenen Apps und bei anderen Herstellern ebenso mehr als genug.

Eine weitere Neuerung kommt all jenen zugute, die etwas auf hochqualitative Videos halten oder ein iPhone gar für (semi)-professionelle Videoaufnahmen verwenden. Die neuen Pro-Modelle können nun nämlich 4K-Videos mit bis zu 120 fps aufnehmen. Bislang war bei HD-Videos schon bei 60 Bilder pro Sekunde Schluss, 4K konnte man ebenso mit maximal 60 fps aufnehmen.

4K-Videos in Zeitlupe, aber verwackelt

Bei der Videoqualität bleibt das iPhone ohnehin eine Klasse für sich. Das Bildrauschen ist auf ein Minimum reduziert und der optische Bildstabilisator sorgt für ruhige Bilder. Der Action-Mode, der die Verwackelungen herausrechnet und ein stabilisiertes Bild produziert, geht übrigens nur bis 60 fps. Die 120 fps sowohl bei 4K als auch bei HD-Videos können nicht auf den Action-Mode zurückgreifen.

Neuer Audio-Editor

Neu sind auch die Audio-Optionen beim Editieren von Videos. Im Nachhinein können nun verschiedene Modi gewählt werden, die je nach Einstellungen, die Stimme der gefilmten Personen hervorheben. Im Studio-Modus werden beispielsweise die Stimmen von den Umgebungsgeräuschen isoliert, im In-Frame-Modus werden nur die Stimmen jener Personen verstärkt, die gerade im Bild sind.

Apple beschreibt dieses Feature so, als würde jede Person in ein eigenes Studiomikrofon sprechen. Ganz so gut funktioniert es nicht, dennoch ist es erstaunlich zielführend. Beim raschen Bearbeiten von Videos sind die neuen Audio-Optionen tatsächlich ein hilfreiches und willkommenes Feature, die für eine bessere Tonqualität sorgen und besonders einfach anzuwenden sind.