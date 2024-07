Günstiges Google Pixel 8a im Test: Die beste Wahl

Das günstigste aktuelle Google-Handy kann in fast allen Aspekten überzeugen. Auch im Vergleich mit dem teureren Pixel 8.

Die Ecken sind wieder stark abgerundet, ebenso die seitlichen Ränder. Der Rahmen besteht aus Aluminium , die Rückseite aus Kunststoff . Auffallend ist, dass der Display-Rahmen vergleichsweise dick ausfällt , wodurch das Pixel 8a vielleicht in manchen Augen nicht allzu hochwertig wirkt.

Beim Design gibt es wenige Überraschungen , eigentlich gar keine. Google setzt beim Pixel 8a auf einen Look, der bei den Pixel-Phones mittlerweile seit mehreren Jahren zum Einsatz kommt. Charakteristisch dabei ist der Kamerabalken auf der Rückseite.

An den Bildern gibt es im Grunde nicht viel auszusetzen. Für ein Smartphone in dieser Preisklasse liefert das Pixel 8a hervorragende Bilder in allen Situationen - sowohl bei Dunkelheit als auch bei Tageslicht, mit der Hauptkamera ebenso wie mit dem Weitwinkel.

Die besten Ergebnisse erzielt man jedoch mit der Hauptkamera. Im Vergleich dazu fällt die Qualität des Weitwinkelobjektivs spürbar zurück. Das zeigt sich in erster Linie an den Details, die nicht mehr so gut zur Geltung kommen sowie bei etwas blasseren Farben.

