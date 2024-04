Günstige Mittelklasse-Handys bekommen durch das Vivo-Smartphone harte Konkurrenz.

Manche Aspekte kommen beim Vivo V40 SE nicht allzu gut weg, bei anderen kann es aber vollends überzeugen.

Die Ansage ist klar: Keine Kompromisse - oder zumindest möglichst wenige gegenüber den Highend-Spitzengeräten. Das verspricht Vivo mit seinem V40 SE. Es sei ein "Alltags-Flaggschiff" für weniger als 300 Euro, wie es Vivo bei der Präsentation bezeichnete. Dieses Versprechen ist gewagt. Deshalb wollte ich herausfinden, ob man beim Vivo V40 SE tatsächlich derart wenig Abstriche im Vergleich zu 1.000-Euro-Handys hinnehmen muss. Ein Blick auf die Eckdaten zeigt, dass das V40 SE eine potente Ausstattung hat - zumindest am Papier. Papier ist mir übrigens auch in den Sinn gekommen, als ich zum ersten Mal mit meinen Fingern über die leicht aufgeraute Rückseite gestrichen habe - es fühlt sich nämlich ein kleines bisschen ähnlich an. ➤ Mehr lesen: Vivo X100 Pro im Test: Die wahnsinnig gute Zeiss-Kamera

7 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE

Dünn, leicht und stilsicher Jedenfalls ist die Beschaffenheit der Kunststoffrückseite perfekt, um Fingerabdrücke zu verstecken. Das ist sowohl bei der getesteten "Crystal Black"-Variante der Fall als auch beim "Leather Purple"-Modell, dessen Rückseite aus veganem Lederimitat besteht. Der Rahmen besteht beim V40 SE aus Kunststoff, womit wir schon beim ersten Abstrich sind. Trotzdem fühlt sich das Gerät hochwertig und robust an. Für ein Handy in dieser Größe ist es vergleichsweise dünn und leicht. Außerdem finde ich den Look des V40 SE ziemlich stylisch. ➤ Mehr lesen: Redmi Note 13 Pro+ im Test: Die günstigen Xiaomi-Handys sind zurück

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Vivo V40 SE Maße und Gewicht: 163,2 x 75,8 x 7,8 Millimeter, 185,5 Gramm

163,2 x 75,8 x 7,8 Millimeter, 185,5 Gramm Display: 6,67 Zoll AMOLED, 120 Hz, 1.080 x 2.400 Pixel, 1.200 nits (HBM), 1.800 nits (peak)

6,67 Zoll AMOLED, 120 Hz, 1.080 x 2.400 Pixel, 1.200 nits (HBM), 1.800 nits (peak) Kamera: 50 MP Hauptkamera : f/1.8, 26mm, PDAF 8 MP Weitwinkel : f/2.2 2 MP Makro : f/2.4 Video: 1080p@30fps Selfie-Kamera: 16 MP, f/2.0, 1080p@30fps

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm)

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) Speicher: 8/256GB, UFS 2.2

8/256GB, UFS 2.2 Akku: 5.000 mAh, 44 Watt Charging, kein Wireless-Charging

5.000 mAh, 44 Watt Charging, kein Wireless-Charging Software: Android 14, Funtouch 14; 2 Jahre Android-Upgrades, 3 Jahre Sicherheits-Updates

Android 14, Funtouch 14; 2 Jahre Android-Upgrades, 3 Jahre Sicherheits-Updates Sonstiges: NFC, 5G, eSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Dual-SIM, Wasserschutz IP54, microSD-Kartenslot, 3 Jahre Garantie auf das Gerät

NFC, 5G, eSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Dual-SIM, Wasserschutz IP54, microSD-Kartenslot, 3 Jahre Garantie auf das Gerät Farben: Leather Purple, Crystal Black

Leather Purple, Crystal Black Preis: 299 Euro (8/256GB) (UVP)

Das Vivo V40 SE in der Variante "Leather Purple" © Vivo

Hochwertiger Bildschirm Kaum Kompromisse verlangt das 6,67 Zoll große 120 Hz AMOLED-Display. Mit einer HBM-Helligkeit (High Brightness Mode) von 1.200 nits und einer kurzzeitigen Peak-Helligkeit von bis zu 1.800 nits kann der Screen beinahe mit so manchem Spitzengerät mithalten. In der Praxis zeigt sich auf den ersten Blick, dass der Bildschirm von hoher Qualität ist und somit den teureren Geräten kaum nachsteht. Im Vergleich mit anderen Mittelklasse-Handys kann das Display des Vivo V40 SE vollends überzeugen. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy A55 präsentiert: Der neue Gradmesser ist da

Vivo V40 SE © Vivo

Die Kamera Kommen wir gleich zur Königskategorie: die Kamera. Wie man sich bereits denken kann, wird es in diesem Bereich für ein 300-Euro-Handy ziemlich schwer, aus einem Vergleich mit einem Highend-Flaggschiff gut auszusteigen. Größere Abstriche sind von vornherein zu erwarten. Das bestätigt sich nach den ersten Aufnahmen. Während die Hauptkamera bei Sonnenschein noch halbwegs hochwertige Bilder liefert, liegt die Qualität bei der Weitwinkelkamera deutlich dahinter. Hier gibt es bereits gröbere Schwachstellen bei der Schärfe. Fotografiert man ins Weite, kann auch mit der Weitwinkelkamera der ein oder andere Schnappschuss gelingen - vor allem dann, wenn es mehr um die Stimmung als um die Darstellung der Details geht. Die Hauptkamera liefert stets die besseren Bilder, die sich für ein Smartphone in dieser Preisklasse absolut nicht verstecken müssen. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 8 im Test: Wenig Geld für eine Spitzenkamera

15 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Weitwinkelkamera

Der Porträt-Modus Der Porträt-Modus funktioniert passabel und bringt zum Teil brauchbare Porträts zustande. Standardmäßig fällt die künstliche Tiefenunschärfe etwas zu stark aus - vor allem auch deswegen, weil das Ausschneiden des Porträts nicht gänzlich fehlerfrei funktioniert. Im Nachhinein lässt sich aber die Blendenzahl verändern, wodurch die Tiefenunschärfe abgeschwächt werden kann und das Bild dadurch deutlich besser aussieht. Vor allem kann man auf diesem Weg dem Foto wieder etwas von seiner Natürlichkeit zurückgeben. ➤ Mehr lesen: iPhone 15 Pro Max vs. Google Pixel 8 Pro im Kameravergleich

Vivo V40 SE: Porträt-Modus © Florian Christof

Nachtmodus und Video Natürlich ist auch der Nachtmodus nicht mit dem Night-Mode von Highend-Geräten vergleichbar. Dennoch sollte mit dem Vivo V40 SE die ein oder andere brauchbare Aufnahme einer nächtlichen Szenerie möglich sein. Auch wenn die Software das HDR ziemlich stark aufgedreht hat, kann das "Alltags-Flaggschiff" die nächtliche Stimmung in der Stadt recht passabel einfangen und wiedergeben. Auch hier erzielt man die besten Ergebnisse mit der Hauptkamera. Überraschend gut fällt beim Vivo V40 SE die Videoqualität aus. Das Bildrauschen ist vergleichsweise gering, sodass das Filmen mit dem Smartphone durchaus Spaß machen kann. Verglichen mit anderen Handys in diesem Preissegment, hat das V40 SE eine überdurchschnittlich gute Videoqualität. ➤ Mehr lesen: Xiaomi Redmi Watch 4: Was kann der Apple-Watch-Klon um 89 Euro?

5 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Nachtmodus, Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Nachtmodus, Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Nachtmodus, Weitwinkelkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Nachtmodus, Hauptkamera © Bild: Florian Christof Vivo V40 SE: Nachtmodus, Weitwinkelkamera

Abstriche bei Kamera und Foto-Editor Ein Blick auf die Spezifikationen zeigt, dass es kleinere Abstriche bei der Kamera gibt. Beispielsweise gibt es keinen optischen Bildstabilisator (OIS), was sich vor allem bei schlechteren Lichtverhältnissen auswirkt. Außerdem sind keine 4K-Videos möglich. Nicht wirklich überzeugen kann der integrierte Foto-Editor. Er ist etwas behäbig, reagiert nur verzögert und schafft es kaum den Bildern einen besseren Look zu verpassen. Man sollte einfach auf Google Fotos zurückgreifen, wo es einen wesentlich besseren Editor gibt. Leistung und Prozessor Angetrieben wird das Vivo V40 SE von einem Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) - das ist die neueste Version des Einsteiger-Chips von Qualcomm. Sämtliche Alltagsanwendungen bereiten dem Prozessor keinerlei Schwierigkeiten, alles läuft flüssig und ohne Ladezeiten. Wenn eine App dann aber etwas mehr Leistung verlangt, wird deutlich, dass der Chip nicht der stärkste ist. Beispielsweise treten beim Bearbeiten von Fotos im integrierten Editor Ladezeiten auf. ➤ Mehr lesen: Honor Magic 6 Pro im Test: Eine Mischung aus Huawei und iPhone

Vivo V40 SE © Vivo

Software und Update-Garantie Auf dem Vivo V40 SE läuft Android 14 unter der Benutzeroberfläche Funtouch 14. Auszusetzen gibt es hier eigentlich nichts, herausragend Positives aber ebenso wenig. Vivo garantiert 2 Jahre Android-Upgrades und 3 Jahre Sicherheits-Updates. Grundsätzlich gibt Vivo eine 3-jährige Garantie auf jedes Vivo-Smartphone, das seit Beginn des Jahres verkauft wurde. Die Details dazu und vor allem welche Aspekte von der Garantie umfasst werden, sind auf der Vivo-Website zu finden. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 im Test: So schlägt sich das KI-Handy Akku und Ladeleistung Ausgestattet ist das Vivo V40 SE mit einem 5.000-mAh-Akku. Die Laufzeit liegt im oberen Durchschnitt und hängt wie immer von der tatsächlichen Nutzung ab. Ein Tag geht sich mit einer Akkuladung bestimmt aus, ein zweiter Tag möglicherweise ebenso. Kabellos kann das Handy nicht aufgeladen werden. Erstmals hat auch Vivo kein Ladegerät mehr im Lieferumfang. Erhältlich ist beispielsweise ein 44-Watt-Netzteil, das die maximale Ladeleistung ausreizt. In 5 Minuten ist es damit möglich, den Akku von 5 auf 16 Prozent zu laden. Nach insgesamt 30 Minuten steht der Akku bei 58 Prozent.

Vivo V40 SE © Vivo

Fazit Dass man bei einem 300-Euro-Handy gegenüber 1.300-Euro-Highend-Geräten einige Abstriche machen muss, dürfte allen klar sein. Daher muss man bei einem günstigen Mittelklasse-Smartphone andere Maßstäbe anlegen. Auch wenn Vivo behauptet, das V40 SE sei ein kompromissloses "Alltags-Flaggschiff", geht es nicht ohne Kompromisse. Das wird vor allem bei der Weitwinkelkamera deutlich, deren Qualität nicht wirklich überzeugen kann. Die Hauptkamera liefert hingegen recht hochwertige Bilder, die mit vergleichbaren Smartphones durchaus mithalten können. Am wenigsten Abstriche muss man beim Display hinnehmen, das eine wirklich herausragende Qualität für diesen Preisbereich bietet. Außerdem gibt es für 299 Euro bereits 256 GB Speicherplatz. So gesehen ist das Vivo V40 SE nicht nur ein solides Smartphone mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis: In seinem Preissegment braucht es einen Vergleich keinesfalls scheuen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die 3-Jahres-Garantie. Investiert man 299 Euro in das Vivo V40 SE wird man es mit ziemlicher Sicherheit nicht bereuen. Das V40 SE gibt es auch bei den Mobilfunkern Drei und A1, je nach Tarif ab 0 Euro.

Vivo V40 SE © Vivo

Was bietet die Konkurrenz für 300 Euro? In dem Bereich der Mittelklasse-Smartphones gilt die A-Reihe von Samsung seit Jahren als Gradmesser. Erst kürzlich ist das Samsung Galaxy A55 erschienen, das allerdings knapp 400 Euro kostet. Davon abgesehen hat noch Xiaomi einige Geräte im Portfolio, die in diesem Preisbereich ein annehmbares Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Auch das aktuelle Nothing Phone (2a) und das Samsung Galaxy A54 aus dem Vorjahr könnte man in Betracht ziehen. Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ : ab 326 Euro (256GB) - hier auf Amazon

: ab (256GB) - hier auf Amazon Samsung Galaxy A54 : ab 310 Euro (128GB) - hier auf Amazon

: ab (128GB) - hier auf Amazon Nothing phone (2a): ab 329 Euro (128GB) - hier auf Amazon