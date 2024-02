Xiaomi Redmi Watch 4: Was kann der Apple-Watch-Klon um 89 Euro?

So könnte es der Redmi Watch 4 von Xiaomi eventuell ergehen. Sie kostet nämlich nicht einmal 100 Euro und stellt damit eine der günstigsten, aktuellen Smartwatches dar. Ich habe die Redmi Watch 4 für euch getragen, um herauszufinden, was eine 100-Euro-Watch draufhat.

All jene, die sich nach einer Smartwatch umsehen, könnten die Preise der aktuellen Modelle möglicherweise abschrecken. Stolpert man dann aber über eine smarte Uhr, die weniger als 100 Euro kostet, könnte man aufgrund des niedrigen Preises meinen, das Gerät sei von minderer Qualität.

Die Redmi Watch 4 hat einen hohen Tragekomfort . Das liegt auch am geringen Gewicht der Uhr. Das Armband ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, aber schlussendlich angenehm zu tragen. Die Armbänder können per Schnellverschluss getauscht werden.

Das Design der Redmi Watch 4 erinnert an die Apple Watch . Bei der Xiaomi-Uhr schließt das Display-Panel allerdings flach zum Edelstahlrahmen hin ab und ist nicht abgerundet. Das silberne Gehäuse sieht aber gut aus und vermittelt den Eindruck einer hochwertigen Smartwatch.

Die Fitness-Daten lassen sich zwar auf Strava exportieren, die Strava-App kann aber nicht auf der Redmi-Uhr installiert werden. Solange man also nicht die Kalender-, Notizen- oder Kontakte-App von Xiaomi nutzt, sind die jeweiligen Anwendungen auf der Redmi-Uhr sinnlos.

Wer mit der Remi Watch 4 beim Laufen auch Musik- oder Podcasts hören möchte, muss das Handy mitnehmen. Eine Spotify-App gibt es für die Uhr nicht und auch sonst ist es nicht möglich , das Gerät für die Standalone-Musikwiedergabe zu nutzen. Läuft Musik am Smartphone, kann die Wiedergabe mit der Uhr gesteuert werden.

An der App gibt es nicht viel auszusetzen. Sie ist unkompliziert und selbsterklärend aufgebaut und die Fitness-Sparte der Anwendung bietet überraschend viele und detaillierte Einblicke in die aufgezeichneten Daten.

" Mi Fitness " ist die Anlaufstelle am Smartphone. Dort können die Uhr und sämtliche Einstellungen verwaltet werden. Gleichzeitig dient die Xiaomi-Anwendung aber auch als Fitness-App, wo sämtliche Sensor-Daten zusammenlaufen und die Workout-Daten dargestellt werden.

Die App am Smartphone

Das klingt extrem lange, hat sich aber in der Praxis als korrekte Angabe herausgestellt - vielleicht ein bisschen weniger, aber immerhin. Wenn man jedoch per GPS längere Laufstrecken ohne gekoppeltes Smartphone aufzeichnet und die Bildschirmhelligkeit auf volle Stärke gestellt hat, reduziert sich die Akkulaufzeit entsprechend.

Fazit

Ob man sich eine Uhr kauft, hängt zunächst in erster Linie vom Design ab. Trifft die Redmi Watch 4 den eigenen Geschmack, kann man sich über die Funktionen, die Eigenheiten, Vor- und Nachteil den Kopf zerbrechen.

Der bloße Funktionsumfang ist für eine Uhr in diesem Preisbereich exzellent. Wer seine Gesundheitsdaten über den Tag hinweg aufzeichnen will und dabei auf Stresslevel und Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung sowie andere Aktivitätsanalysen achten will, ist bei der Redmi Watch 4 richtig.

Das Tracking von sportlichen Aktivitäten samt GPS-Routen und ähnlichem funktioniert mit der Uhr wunderbar. Die aufgezeichneten Daten lassen sich jedoch nur in die Strava-App exportieren. Ansonsten ist man auf die Companion-App Mi Fitness angewiesen.