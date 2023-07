by Under Armour ( Android

Smartphone-Anwendungen, die Laufaktivitäten aufzeichnen und auswerten, gibt es wie Sand am Meer. Die meisten der ehemaligen Vorreiter in dieser App-Kategorie wurden mittlerweile von den großen Sportartikelherstellern aufgekauft, sind aber immer noch die ersten Anlaufstellen .

Was euch in diesem Artikel erwartet:

All die angeführten Apps bieten eine werbeunterstützte Gratis-Version . Um aber sämtliche Analysen und Statistiken einsehen zu können, muss bei allen ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden.

Smartphone-Halterungen, die man sich an den Arm schnallt, gibt es auf Amazon bereits ab rund 12 Euro .

Möglicherweise findet man mit den Apps der Uhrenhersteller bereits sein Auslangen. Wer aber die Daten aus der Sportuhr in eine der oben genannten Lauf-Apps integrieren will, muss die App des Uhrenherstellers mit der Running-App zusammenschließen , sodass die Informationen der beiden Anwendungen geteilt werden.

Wer sich eine Laufuhr oder einen Aktivitätstracker anschaffen möchte, sollte sich vorher erkundigen, ob das Gerät tatsächlich mit der bevorzugten Running-App kompatibel ist. Die gängigen Sportuhren von Garmin , Polar oder Suunto lassen sich in der Regel mit den Lauf-Apps verbinden.

Ähnlich sieht es bei den Galaxy-Watches von Samsung aus. Der koreanische Hersteller bietet zwar seine eigene umfangreiche Fitness-App, kann aber nur mit wenigen Running-Apps verbunden werden – beispielsweise mit Map my Run und Strava.

Apple bietet alles aus einer Hand

Für all jene, die im Apple-Ökosystem beheimatet sind, bietet der iPhone-Hersteller alles zusammen, maßgeschneidert aus einer Hand. Der große Vorteil daran ist, dass die Apple Watch, das iPhone und die Apple-Fitness-App nahtlos miteinander funktionieren.

Die Fitness-App für das iPhone kommt ohne Werbeeinblendungen aus und bietet ohne zusätzliche Kosten die gesamte Bandbreite an Analysen und Auswertungen – auch all jene Daten, die bei den Running-Apps nur in der kostenpflichtigen Version einsehbar sind.

Mit Fitness+ bietet Apple zwar auch eine Bezahlversion, diese richtet sich allerdings eher an all jene, die sich von virtuellen Coaches motivieren lassen wollen und deren Trainingspläne verfolgen möchten. Zusätzliche Analysen erhält man durch Fitness+ nicht.