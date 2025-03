Start-up baut 30 Mikro-Atomreaktoren nebeneinander auf

Last Energy gibt an, Atomreaktoren von komplexen Bauprojekten in ein massengefertigtes Produkt verwandeln zu wollen. Gründer und CEO Bret Gugelmass beschreibt sein Vorhaben als „plug-and-play“ Mikro-Atomreaktoren. Das Start-up bietet „energy-as-service“: Es kümmert sich von der Planung bis zur Instandhaltung um alle anfallenden Arbeiten.

Das US-amerikanische Start-up Last Energy hat angekündigt , in Texas 30 Mikro-Atomreaktoren (Small Modular Reactor - SMR ) bauen zu wollen. Das Unternehmen hat dafür ein gut 80 Hektar großes Grundstück gekauft. Das entspricht etwa der Fläche des Wiener Donauparks.

PWR-20, wie Last Energy seinen unterirdischen Druckwasserreaktor nennt, ist ab Bestellung innerhalb von nur 2 Jahren einsatzfähig und liefert von da an 20 Megawatt Output. Alle 6 Jahre muss der Reaktor, der sich in 12 Metern Tiefe befindet, mit neuem Brennstoff versorgt werden. Entstandene Abfälle bleiben über die gesamte Lebensdauer des Reaktors auf dem Gelände.

Mit ihren 30 Reaktoren sollte die Anlage bis zu 600 Megawatt Strom erzeugen können. Zum Vergleich: Das größte US-amerikanische Atomkraftwerk Grand Gulf Nuclear Station in Mississippi schafft rund 1400 Megawatt jährlich. Auch die Leistung der meisten anderen Atomkraftwerke in den USA ist etwa doppelt so hoch wie die der geplanten Anlage. Deren Vorteil liegt vor allem in der schnellen Umsetzbarkeit. Durch die massengefertigten Teile und die modulare Bauweise sind SMRs viel weniger aufwendig und günstiger als herkömmliche, größere Reaktoren.

Das Start-up hatte in den vergangenen Jahren schon verschiedene standardisierte, modulare Reaktoren gefertigt. Ausgehend vom ersten Prototypen Nine-Module Nuclear Island, einem unterirdischen Reaktor, entstand 2023 Single-Module Nuclear Island. Dieser Reaktor könne in nur 8 Wochen produziert werden.

Texas will bei Atomenergie national führend werden

In Texas gibt es mehr als 300 Rechenzentren, die das Stromnetz laut Behördenangaben mit Spitzen von bis zu 85 Gigawatt belasten. Insgesamt macht ihr Stromverbrauch derzeit etwa 9 Prozent des Gesamtverbrauchs im Bundesstaat aus, schätzt Last Energy.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott erklärt in einer Aussendung von Last Energy, dass „Texas in Atomenergie national führend werden muss“. Eine Zusammenarbeit mit dem Start-up werde zu einer Renaissance von Atomenergie in den USA führen.

Last Energy bemüht sich derzeit auch um die nötigen Genehmigungen, in Großbritannien und Rumänien Reaktoren in Betrieb nehmen zu dürfen. Ziel sind laut Unternehmen 80 Reaktoren in ganz Europa.