Schwimmende Atomkraftwerke sollen in 10 Jahren in Betrieb gehen

Das Unternehmen Core Power will damit nicht nur Energie erzeugen, sondern in Zukunft auch Schiffe antreiben.

Das britische Unternehmen Core Power will bis Mitte der 2030er-Jahre sein erstes schwimmendes Kernkraftwerk in Betrieb nehmen. Das Kraftwerk soll an der US-Küste vor Anker liegen. "Angesichts der Tatsache, dass 65 % der Wirtschaftstätigkeit an der Küste stattfindet, wird die Kernenergie auf diese Weise neue Märkte erschließen können", sagte CEO Mikal Bøe bei einer Keynote in Houston, Texas.

Zusammen mit dem Energieunternehmen Westinghouse entwickelt Core Power bereits sogenannte FNPPs (Floating Nuclear Power Plants). Dabei handelt es sich um Kleinstreaktoren, die in einen Standard-Schiffscontainer passen sollen (2,50 m breit, 2,60 m hoch und 6 oder 12 m lang). Als Technologie will Core Power Salzschmelzereaktoren bzw. Flüssigsalzreaktoren verwenden, in denen das Spaltmaterial in einem geschmolzenen Salz vorliegt, das durch den Reaktor gepumpt wird. Die bei der Atomspaltung entstehende Wärme wird durch einen Wasserkreislauf aufgenommen, der wiederum eine Dampfturbine antreibt.