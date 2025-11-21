580 km/h: So stellte ein Vater-Sohn-Duo einen Drohnenrekord auf

Ein Video zeigt, wie mühsam es war, eine Drohne so schnell fliegen zu lassen.

Das südafrikanische Vater-Sohn-Gespann Mike und Luke Bell hat mit seiner selbstgebauten Drohne Peregreen 3 den Weltrekord für den schnellsten Drohnenflug aufgestellt. Das wurde von Guinness World Records bestätigt.

Demnach war es die “höchste jemals von einem akkubetriebenen, ferngesteuerten Quadcopter erreichte Geschwindigkeit”, die bei 580 km/h lag. Durchgeführt wurde der Flug bereits am 22. Juni 2025 in Dubai in Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei. Dubai will sich mit derartigen Aktionen als innovativer Standort für Drohnen-Entwicklung präsentieren.

Viele Rückschläge

Das neue Video zeigt die Geschichte des Rekordversuchs, inklusive einiger Rückschläge, die das Team zu verkraften hatte. So gab es mehrere Abstürze und technische Ausfälle. Teilweise fingen die Drohnen mitten im Flug zu brennen an.