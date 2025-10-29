Drohnenhersteller DJI baut jetzt transparente Saugroboter

Der Roboter kann nicht nur saugen, sondern auch wischen. Dabei soll er besonders präzise vorgehen.

Das chinesische Unternehmen DJI ist bekannt für seine Drohnen, stellt aber auch Actioncams und Mikrofone her. Nun folgt das erste Smart-Home-Produkt, ein Staubsaugroboter. Der kann (leider) nicht fliegen, soll aber von der Erfahrung des Unternehmens im Bereich Flugrobotik profitieren.

Der DJI Romo bzw. das Premiummodell Romo P nutzt nämlich millimetergenaue Hinderniserkennung, die auch in den Drohnen von DJI zum Einsatz kommt. Zusammen mit fortschrittlichen Sensoren, intelligenten Algorithmen und einer laut Aussendung "extrem starken Saugkraft" soll der Roboter sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen mühelos reinigen können.

Mit Basisstation

Beide Modelle besitzen eine Basisstation, in der der Roboter aufgeladen und der Staubbehälter geleert werden. Außerdem verfügt sie über Frisch- und Schmutzwassertanks und kann die Wischpads reinigen. Dadurch soll sie bis zu 200 Tage wartungsfreien Betrieb ermöglichen.

Beim Premium-Modell ist sowohl die Station als auch die Hülle des Roboters transparent. So können Kunden die Technik dabei beobachten, wie sie ihre Arbeit verrichtet.