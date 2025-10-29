Drohnenhersteller DJI baut jetzt transparente Saugroboter
Das chinesische Unternehmen DJI ist bekannt für seine Drohnen, stellt aber auch Actioncams und Mikrofone her. Nun folgt das erste Smart-Home-Produkt, ein Staubsaugroboter. Der kann (leider) nicht fliegen, soll aber von der Erfahrung des Unternehmens im Bereich Flugrobotik profitieren.
Der DJI Romo bzw. das Premiummodell Romo P nutzt nämlich millimetergenaue Hinderniserkennung, die auch in den Drohnen von DJI zum Einsatz kommt. Zusammen mit fortschrittlichen Sensoren, intelligenten Algorithmen und einer laut Aussendung "extrem starken Saugkraft" soll der Roboter sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen mühelos reinigen können.
Mit Basisstation
Beide Modelle besitzen eine Basisstation, in der der Roboter aufgeladen und der Staubbehälter geleert werden. Außerdem verfügt sie über Frisch- und Schmutzwassertanks und kann die Wischpads reinigen. Dadurch soll sie bis zu 200 Tage wartungsfreien Betrieb ermöglichen.
Beim Premium-Modell ist sowohl die Station als auch die Hülle des Roboters transparent. So können Kunden die Technik dabei beobachten, wie sie ihre Arbeit verrichtet.
Beide Modelle sind mit 2 Kameras und einem Lidar-Sensor ausgestattet. Der Romo kann dadurch Haushaltsgegenstände wie 2 mm dicke Ladekabel und sogar am Boden liegende Spielkarten erkennen und umfahren. Auch ausgelaufene Flüssigkeiten werden im Saugmodus erkannt und vermieden. Das Gerät passt seine Reinigungsstrategie automatisch an die Hindernisse an und nähert sich ihnen so gut wie möglich, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
Bei der Saugleistung gibt DJI 25.000 Pascal und einen Luftstrom von bis zu 20 Litern pro Sekunde an. Damit liegt DJI im Spitzenfeld der Staubsaugroboter. Die Seitenbürsten werden ebenfalls automatisch an die Art der Verschmutzung angepasst. Wird etwa Katzenstreu erkannt, reduzieren sie ihre Geschwindigkeit, damit das Streu nicht durch die ganze Wohnung geschleudert wird.
Ausfahrbare Wischmopps
Der DJI Romo kann nicht nur saugen, sondern auch wischen. Der 164 ml fassende Tank an Bord sogt dafür, dass die beiden Wischmopps an der Unterseite des Geräts konstant feucht bleiben. Die Mopps können zudem automatisch ein- und ausfahren, um tief in Ecken und an schwer zugänglichen Orten wie etwa unter Schränken zu reinigen. Auf Teppichen werden die Wischer natürlich hochgezogen, damit diese nicht nass werden.
Preislich liegt der DJI Romo P bei 1.699 Euro, die Standardversion Romo S kostet 1.199 Euro. Dazwischen ist mit 1.599 Euro eine teiltransparente Version (Romo A) angesiedelt.
