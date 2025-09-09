Saugroboter können jetzt das Zimmer aufräumen und Stufen hochklettern

Wenn man künftig seine Socken sucht, könnte sie der Staubsauger verräumt haben. Die Sauger mit Greifarm kommen.

Saugroboter haben längst bewiesen, dass sie gut darin sind, den Boden zu saugen. Einige Modelle dienen auch dazu, den Boden zu wischen. Und nun kommen die Saugroboter, die in der Lage sind, das Zimmer aufzuräumen. Solche Geräte haben Roborock und Dreame auf der diesjährigen Elektronikmesse IFA in Berlin gezeigt. Mithilfe eines Greifarms ist es den Robotern möglich, am Boden liegende Dinge aufzuheben. Anschließend können sie etwa Socken zum Schrank bringen, die Schlapfen zur Fußmatte oder die Taschentücher zum Papierkorb und dort ablegen. Wenn man künftig seine Socken nicht mehr findet, hat man also bereits einen Schuldigen.

Greifarm und Kameras Sowohl beim Roborock Saros Z70 als auch beim Dreame Cyber 10 Ultra fährt für dieses Kunststück ein Greifarm aus dem Gehäuse aus und schnappt sich die herumliegenden Sachen. Kameras an der Front des Roboters erkennen die Objekte, die Software kann interpretieren, mit welchen Dingen man es zu tun hat. Der Dreame-Roboter kann Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 500 Gramm aufheben. Außerdem kann auf seinem Greifarm auch ein kleiner Akkustaubsauger montiert werden, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen.

Saugroboter mit Greifarm

4 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Roborock Saros Z70 © Bild: Florian Christof Roborock Saros Z70 © Bild: Florian Christof Dreame Cyber 10 Ultra © Bild: Florian Christof Dreame Cyber 10 Ultra

Roboter klettern über Treppen Gleichzeitig haben Mova, Dreame und Eufy spezielle Steigroboter vorgestellt, die über Treppen steigen können. Dafür nimmt der Steigroboter den Saugroboter quasi Huckepack. An Bord des Steigroboters kann der Sauger auf diese Weise selbständig in ein anderes Stockwerk gelangen. Dreame und Eufy nutzen für ihren Steigroboter ein System aus ausfahrbaren Armen und rutschfesten Gummibändern, mit denen sie die Absätze bewältigen können. Damit können sie über nahezu jede Treppe klettern - nur Wendeltreppen sind nicht möglich. Mova setzt auf ein Hebebühnensystem, das nicht so flexibel und anpassbar ist, wie die Gummibänder. Ist die Stufe der Treppe nämlich zu schmal, wird es für den Mova-Roboter schwierig. Die Steigroboter der 3 Hersteller sind mit verschiedenen hauseigenen Modellen kompatibel.