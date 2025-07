Dyson PencilVac im Kurztest: Der dünnste Staubsauger der Welt

Er schwebt über den Boden

"Mit 4 gegenläufig rotierenden konischen Bürstenwalzen schwebt die Düse praktisch über dem Boden", beschreibt James Dyson, Gründer und Chefingenieur des britischen Unternehmens, die Handhabung des PencilVacs. Ich kann ihm nur zustimmen.

Der schlanke Staubsauger ist so leicht, dass er sich in Kombination mit den Walzen mit nur 2 Fingern bedienen und bewegen lässt - theoretisch. In der Praxis wird man den Stiel dann doch wie gewohnt mit der ganzen Hand fassen. Am ehesten ist seine Handhabung mit einem Wischmop zu vergleichen.

➤ Mehr lesen: Roborock Qrevo S im Test: Wischen, bis es stinkt