Roborock Qrevo S im Test: Wischen, bis es stinkt

An der Basisfunktion hat sich nichts geändert: Eine Seitenbürste bringt den Schmutz zur Hauptbürste, die mit ihren Vollgummilamellen und der Saugkraft den Dreck in den Auffangbehälter befördert.

Das liegt einerseits an der wesentlich höheren Saugleistung. Der Roborock Qrevo S kommt auf maximal 7.000 Pa . Der alte Sauger schafft gerade mal 2.000 Pa, was vor 6 Jahren noch beachtlich war.

Der wischende Roboter

Der Roborock Qrevo S zeichnet sich aber vor allem durch seine Wischfunktion aus, die auch schon mein alter Saugroboter hatte. Allerdings zieht der alte nur ein feuchtes Tuch hinter sich her. Der neue Roborock hat stattdessen 2 rotierende Mopps, die mithilfe eines Wassertanks feucht gehalten werden.

Das Wischen hat der Roboter überraschend gut drauf. Bei besonders hartnäckigen Flecken oder eingetrockneten Flüssigkeiten wird man um ein manuelles Wischen zwar nicht herumkommen. Wie effizient der Roborock wischt, zeigt sich aber nicht nur am saubereren Fußboden, sondern auch am dunklen Schmutzwasser in der Docking-Station. Dort werden die beiden Mopps nämlich gewaschen und das dreckige Wasser in einem eigenen Tank gesammelt.

Gespeist wird die Wischfunktion von einem weiteren Tank in der Docking-Station, in dem sich frisches Wasser befindet. Außerdem gibt es in der Station einen Staubbeutel, in den der Schmutz aus dem Auffangbehälter des Saugroboters geblasen wird.

➤ Mehr lesen: Staubsaugerroboter aus Geschäft abgehauen