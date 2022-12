Saugroboter fotografiert Frau am Klo, Bilder landen im Netz

Alles, was über eine Internetverbindung und eine Kamera verfügt, sollte skeptisch beäugt werden. Und scheint es noch so harmlos.

Saugroboter können mittlerweile mit ihren Kameras selbstständig Hindernisse erkennen und diese dann umfahren. Dafür nehmen sie auch ihre Umgebung auf und laden die Bilder in die Cloud. Unangenehm wird es aber, wenn pikante Bilder im Netz landen.

So geschehen ist es etwa vor 2 Jahren in Venezuela, wie MIT Technology Review berichtet. Ein iRobot Roomba J7 nahm eine Frau mit heruntergelassener Hose auf der Toilette auf und lud die Bilder in die Cloud hoch. Zum Pech für die Frau handelte es sich bei dem Gerät um eine Entwicklerversion, dessen Bilder zur Optimierung der Navigationssoftware genutzt wurden.

Bilder wurden händisch ausgewertet

Um die künstliche Intelligenz (KI) hinter der Software zu verbessern, wurden die Daten an das Unternehmen Scale AI geschickt. Dort werten Menschen rund um den Globus die Bilder händisch aus, wodurch die Software trainiert wird. Die Bilder blieben aber nicht bei Scale AI, sondern wurden in privaten Gruppen auf Facebook weitergepostet.